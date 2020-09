Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Non ci tiriamo indietro. Noi più forti dell’anno scorso”

Si è conclusa da poco la sfida tra Torino e Atalanta. I bergamaschi si confermano una macchina perfetta da gol, andando in rete per ben 4 volte nel primo match stagionale.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Avevamo una superiorità numerica in campo importante. Il 3-2 ha riaperto la gara. Queste cose dobbiamo eliminarle. Abbiamo comunque tanti pregi. Scudetto? Non ci siamo mai tirato indietro. Non penso che il nostro obiettivo iniziale sia vincere lo scudetto. Ci sono squadra cresciute e penso come il Papu che sia un campionato equilibrato. Vedremo quale sarà la nostra crescita e il nostro livello. Ma non possiamo essere noi a partire con l’idea di vincere. Se avessimo vinto la partita a Torino contro la Juventus, forse avremmo avuto qualche chance. Cresciamo in consapevolezza. Siamo più forti rispetto all’anno scorso. Abbiamo molte soluzioni. Continuiamo a giocare e crescere. Un anno fa eravamo partiti bene. Ci siamo presi una pausa a metà del girone d’andata e abbiamo perso punti per strada, non solo per colpa nostra. Quest’anno siamo riusciti a lavorare con tutta la squadra con buone sessioni di allenamento. Farò parecchie rotazioni in squadra quest’anno. Pessina? Potrebbe tornarci utile”.