Atalanta, Gasperini: “Sfida scudetto col Napoli? Ancora presto per parlarne”

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini analizza la netta vittoria sul Venezia

L'Atalanta travolge il Venezia e consolida la zona Champions con il quarto posto in classifica. Il tecnico Gian Piero Gasperini è soddisfatto del risultato e analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Per noi era importante ottenere questa vittoria. Si stanno allenando tutti bene e chi ha giocato meno meritava questa partita. Anche se ci fosse stato un altro avversario avrei fatto le stesse scelte. Io ero convinto che la squadra avrebbe avuto un buon atteggiamento". Ovviamente il discorso comprende anche Napoli-Atalanta. Un match che potrebbe diventare una sfida scudetto? Gasperini ha un'idea ben precisa a riguardo: "Non è questo il momento di pensarci, almeno da parte nostra. Il Napoli gioca per lo scudetto mentre noi questa credibilità non l’abbiamo ancora acquisita. Non abbiamo la dimensione di Napoli e Inter, ma come punti siamo molto vicini. Abbiamo voglia di misurarci con i migliori del campionato".