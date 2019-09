Atalanta, Gasperini: “Siamo grandi: non c’era mezzo episodio a favore, non meritavamo di essere sotto”

Partita veramente clamorosa al Tardini, con l’Atalanta in grado di rimontare due gol alla Fiorentina fra il minuto 84 e il 95, un po’ come le riesce in ogni circostanza (tranne in Champions League contro la Dinamo Zagabria). Gioia incontenibile per Gian Piero Gasperini, entrato anche in campo in occasione del 2-2 di Castagne. Ecco le parole a Sky Sport: “Siamo stati molto bravi, per me abbiamo giocato una gran partita contro un’ottima squadra. Non c’era mezzo episodio favorevole a noi, poi li abbiamo trovati. Loro hanno pescato un gol fortunoso e un altro molto bello, ma complessivamente abbiamo meritato la rimonta. Siamo stati bravi sia nel primo che nel secondo tempo, complimenti a tutti i ragazzi, da Malinovskyi a chi è entrato nella ripresa, non era giusto essere sotto di due gol”.

E ancora sulla partita: “I ragazzi hanno giocato dando tutto, non volevano assolutamente perdere. Nella ripresa avevamo riferimenti migliori, più usuali per noi, anche se pure nel primo tempo un paio di occasioni con Muriel e Zapata erano nitide. Con quel gol annullato dal Var sembrava veramente un match stregato. Ribery? Giocatore ancora molto forte, è grandissimo”.

Sui singoli e i nuovi arrivati: “La squadra è rimasta quasi la stessa dallo scorso anno, abbiamo inserito progressivamente Muriel mentre gli altri ancora dobbiamo adattarli, a parte oggi Malinovskyi dal primo minuto. Ci sono più certezze, metteremo dentro anche Arana, Kjaer e gli altri. Continueremo a pensare gara per gara, possiamo fare bene, anche col Torino avevamo disputato una buonissima partita, nonostante il k.o.”.