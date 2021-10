Atalanta, Gasperini: “Siamo in emergenza ma vogliamo fare punti”

Il tecnico della Dea ha presentato il match contro la Lazio di domani al Gewiss Stadium

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in sala stampa per presentare il match contro la Lazio in programma domani: “Dobbiamo cercare di fare più punti in casa perchè sono indispensabili per la classifica. La Lazio è una buona squadra, che sta crescendo, con principi di gioco diversi che sta cercando di mettere in pratica. È un campionato difficile per tutti. Sappiamo di giocare contro un’avversaria di valore”. Quindi una riflessione sul percorso sin qui dei nerazzurri: “Stiamo vivendo una situazione d’emergenza, non abbiamo perso però l’umiltà nonostante i risultati ottenuti negli scorsi anni. Cerchiamo sempre di fare il meglio, vogliamo conquistarci tutto perché nulla è dovuto, e questo è l’aspetto che mi preme di più”. Sul rosso preso contro l'Udinese, Gasperini ha detto: “In nove partite non ero mai stato neanche ammonito: l’espulsione di domenica mi ha dato fastidio, è stata pesantissima da accettare. Il problema è molto più serio della mia espulsione, e finalmente sta venendo fuori. In questo calcio ormai si fatica a capire troppe cose: i gialli, i contrasti che sono gesti tecnici del calcio, oltre che un loro aspetto spettacolare, che non si può togliere".