Atalanta, Gasperini: “Siamo stanchi e poco lucidi. Alcuni giocatori hanno staccato la spina”

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Torino: “Alla base del risultato c’è la stanchezza, non siamo lucidissimi. Difficile recuperare Hateboer per la prossima partita, speriamo di riavere invece Maehle. Abbiamo saputo dell’infortunio di Sergio Ramos, ma non possiamo essere contenti degli infortuni altrui. Non stiamo ancora pensando al Real. Oggi non potevamo incanalare la partita meglio di così, alcuni ragazzi erano stanchi e altri hanno staccato la spina. Può bastare una palla inattiva o un rigore per riaprire una partita che sembra chiusa, oggi è successo”.