Atalanta, Gasperini sicuro: “Peggio il ritardo di organico, non il calendario”

Archiviata una stagione da protagonista su ogni fronte, l’Atalanta programma al meglio il futuro più immediato. I bergamaschi sperano di riuscire a replicare l’incredibile rendimento mostrato negli ultimi tre mesi, anche se ripetersi è sempre una missione ben più complicata dell’impresa iniziale.

PREOCCUPATO

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza il calendario della Serie A ai microfoni dei canali dell’Atalanta: “Quel che mi preoccupa di più non è tanto il calendario, che riserva sulla carta periodi più o meno difficili, quanto piuttosto il ritardo di organico e di tempo: ci stiamo allenando in pochi, anche se inizieremo il 26 la cosa mi fa pensare. L’inizio è effettivamente impegnativo, le prime tre trasferte sono con Lazio (match posticipato nell’infrasettimanale prima della pausa per le Nazionali, ndr), Torino e Napoli, col Cagliari come prima in casa: tre partite su quattro molto difficili”, osserva l’allenatore nerazzurro. Gasperini punta a reggere la sfida su due fronti: “Dopo la quarta giornata inizierà anche la Champions: sembra distante, ma mancano poche settimane. Quando si entra in quel periodo le cose bisogna averle fatte prima, per tempo, per essere pronti a giocare con grande continuità”.

MELISSA SATTA MANDA IN TILT I SOCIAL