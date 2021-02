Atalanta, Gasperini: “Soddisfatti della gara di Napoli. In campionato c’è tanto agonismo”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha presentato la partita di domani contro il Torino: “In linea di massima dovremo recuperare Sutalo, l’unico fuori è Hateboer. Non ci sono stati problemi particolari, solo Maehle ha subito un taglio sul piede, ma sembra aver recuperato anche lui. Siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto contro il Napoli, non è mai facile giocare contro di loro. Alcuni hanno definito il risultato negativo, ma se vuoi andare in finale devi vincere. Il campionato quest’anno si sta giocando come se fossero le ultime partite, con la stessa attenzione e con lo stesso agonismo. Quest’anno anche se si gioca con questa continuità c’è tanto agonismo”.