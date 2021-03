Atalanta, Gasperini: “Speravamo di fare una partita migliore. Episodi decisivi”

Finisce agli ottavi di finale la corsa dell’Atalanta. I nerazzurri si arrendono al cospetto del Real Madrid, pur disputando una buona gara. La squadra italiana paga sicuramente la gara d’andata, persa per 1-0.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico di Gian Piero Gasperini analizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Rifarei le stesse scelte. L’episodio dei due gol iniziali, rigore compreso, e della rete dell’andata hanno compromesso la qualificazione. Speravamo di fare una partita migliore. Sono convinto che la gara ha preso una strada sbagliata e ci abbiamo messo del nostro. Sono esperienze fantastiche per la squadra, i giocatori, l’allenatore e la società. Si nota qual è il livello internazionale. Dobbiamo essere soddisfatti per aver passato un girone eliminando l’Ajax e giocandocela alla pari con il Liverpool. In entrambe le partite poteva andare diversamente. Ora ci rimane il campionato fino a maggio. Le nostre energie andranno lì. Zapata nelle ultime cinque partite ha sempre giocato spezzoni di gara. Il mio obiettivo era avere chance nel secondo tempo ed eventualmente nei supplementari. Purtroppo il primo e secondo gol ci hanno fatto male. Non ci siamo espressi sul piano tecnico nella nostra miglior versione. I passaggi sono indicativi. Abbiamo sciupato tante possibilità per giocare meglio e questo è ciò che ci fa più male. Abbiamo affrontato avversari con un livello superiore da quello a cui siamo abituati. Inevitabilmente questo aspetto ci ha messo in crisi. Sono convinto che comunque qualcosa di più preciso si potesse fare”.