Atalanta, Gasperini: “Sprecato troppo davanti e disattenti dietro”

Sconfitta per l’Atalanta nella sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dallo storico approdo agli ottavi di finale di Champions League, sono stati battuti per 2-1 al Dall’Ara dal Bologna. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

RAMMARICO – “Oggi abbiamo sbagliato più palle gol del solito, ci abbiamo messo del nostro in questa sconfitta. Peccato, perché stavamo bene fisicamente dopo la Champions. Siamo stati disattenti sui gol, ci è mancata attenzione. Abbiamo già perso troppi punti in campionato, oggi era una partita che non dovevamo assolutamente perdere. Abbiamo avuto occasioni nette e in fase difensiva non siamo stati abbastanza concentrati. Malinovski? Ha avuto tante occasioni importanti, è un ottimo giocatore. Alterna alcune ottime giocate ad alcuni errori che si potrebbero evitare, ma è sicuramente un ragazzo di valore. Ci dispiace per il ko, la stagione poteva prendere una piega diversa, ma stiamo sprecando troppo”.