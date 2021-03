Atalanta, Gasperini: “Stasera prova confortante. Con il Real non andremo a fare una passeggiata”.

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Dea sullo Spezia: “Stasera i ragazzi hanno mandato dei segnali confortanti, era una partita difficile. Lo Spezia gioca molto bene tecnicamente, occupa bene il campo, l’aver risultato il risultato ha reso la gara più agevole. Sono stati bravi i ragazzi. Pasalic è stato fermo per diverso tempo e sta rientrando in condizione, oggi ha faticato nel primo tempo come il resto della squadra, ma si fa sempre trovare pronto soprattutto negli inserimenti. Fiducia per il Real? Giusto che ci sia, non andiamo lì a fare una passeggiata, sappiamo il valore del Real Madrid. All’andata non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con loro 11 contro 11, è una partita che siamo orgogliosi di andarci a giocare e abbiamo l’obiettivo di provarci. Tutte le gare sono complicate, noi arrivavamo dalla gara con l’Inter e lo Spezia ha già creato difficoltà a tante big. Sul piano tecnico abbiamo sbagliato alcuni passaggi di troppo nel primo tempo, queste sono partite che vanno viste però nei 90 minuti. Con il Real sarà importante restare in partita il più a lungo possibile”.