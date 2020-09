Atalanta, Gasperini: “Stiamo bene. Sarà campionato equilibrato. Iniziamo e poi mettiamoci degli obiettivi”

Prima conferenza stampa della stagione per Gian Piero Gasperini, mister dell’Atalanta, che domani affronterà il Torino in campionato. Il tecnico della Dea ha presentato ai media presenti la sfida contro i Granata delle 18.00.

Torino-Atalanta, parla Gasperini

“Abbiano fatto un buon lavoro in queste settimane, fisicamente stiamo bene”, ha esordito Gasperini sulle condizioni della sua squadra. “I giocatori che sono arrivati in questo mercato sono interessanti, qualcuno ha bisogno di tempo per recuperare, Romero sarà squalificato domani”. “Se giocheranno fin da subito? Adesso ripartiamo con quelli che hanno finito il campionato ma in prospettiva potremo avere delle buone soluzioni”.

E sulle aspettative alte per questa stagione: “Abbiamo molta voglia di ricominciare, abbiamo tanti impegni stimolanti. Prima cominciamo, poi ci porremo degli obiettivi. Sarà un campionato diverso, più equilibrato, ci sono tante squadre che si possono aggiungere e che hanno alzato il livello”.

A livello personale, il mister ha concluso commentando il 5° posto tra i migliori allenatori dell’anno appena trascorso: “Il quinto posto tra i migliori allenatori degli UEFA awards? È un riconoscimento internazionale, una soddisfazione enorme. È un premio per una stagione straordinaria vissuta da tutta la squadra”.

Un pensiero, infine, sullo stadio aperto a medici e paramedici: “A Torino medici e paramedici sugli spalti? Ottima idea, bella iniziativa verso persone che hanno fatto tanto per salvare vite umane”

