Atalanta, Gasperini: “Stiamo vivendo un buon momento”

E’ un anticipo appetitoso quello che in programma sabato sera al Gewiss Stadium di Bergamo. A sfidarsi saranno Atalanta – Roma.

Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal mister nerazzurro Giampiero Gasperini: “Siamo in un buon momento ed è una fase della stagione molto importante: gli scontri diretti hanno una doppia valenza. La cosa migliore adesso è non guardare la classifica, ma pensare a una partita per volta. Abbiamo Roma, Valencia e Sassuolo: bisogna guardare la fase del campionato”.

AVVERSARIO – “È una partita importante e molto attesa perché giochiamo con la Roma che è la diretta concorrente più vicina a noi. Dobbiamo concentrarci su quello che sappiamo fare e su come affrontare l’avversario. La Roma è un avversario di valore“.

CLASSIFICA – “La classifica conta. Noi dobbiamo stare molto attenti, non possiamo recriminare. Abbiamo vinto a Firenze e a Torino, le cose vanno viste un po’ più nel globale. Credo che questo campionato sarà giocato fino all’ultima partita, si rimetterà tutto in corsa. Non si ottengono risultati con grande anticipo”.