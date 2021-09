Atalanta, Gasperini: “Stop nazionali ha penalizzato più noi. Fiorentina ha fame”

Il tecnico nerazzurro ha presentato il match di domani contro la Viola

Vigilia di campionato per l'Atalanta che domani ospiterà al Gewiss Stadium la Fiorentina. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha presentato il delicato match in sala stampa: "Purtroppo il lavoro settimanale ha risentito degli impegni delle nazionali e praticamente giovedì è stato il primo giorno per tanti dopo la partita di Bologna e domani si gioca. Ma questo è il calendario, riguarda tante squadre. L'Atalanta è stata una delle più penalizzate, ma superato questo discorso c'è la partita contro la Fiorentina. Dobbiamo rientrare velocemente nel campionato". Poi un giudizio più ampio sulla Fiorentina di mister Italiano: "La Fiorentina può stare nelle prime otto - ammette - Hanno tenuto Vlahovic, un giocatore che è cresciuto in modo esponenziale, rifiutando offerte importanti. Vedo una squadra che ha molta fame, che ha voglia di ritornare nelle posizioni in cui è sempre stata. Hanno aggiunto giocatori molto importanti. Sarà una bella partita. Siamo passati da un periodo di torpore a uno in cui sei dentro il frullatore. Va bene, schiacciamo il bottone e andiamo in centrifuga".