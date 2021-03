Atalanta, Gasperini: “Verona una delle realtà migliori. Champions? Rammaricati, ma era dura”

Per l’Atalanta è già tempo di mettere alle spalle l’eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Gasperini domani affronterà il Verona, ecco le parole in conferenza stampa del mister bergamasco: “Ilicic? Si sta impegnando e si sta allenando. Voglio cercare di recuperarlo, a volte so che non sembra il migliore al mondo. Di solito la nazionale aiuta, spero possa far bene con la Slovenia. Sta cercando di trovare la miglior condizione, spero di ottenere il massimo da questo giocatore, anche soltanto negli spezzoni di gara in cui viene impiegato. Il campionato italiano è altamente competitivo – afferma Gasperini nella conferenza di vigilia – , il risultato resta difficile da ottenere, il Verona è una delle realtà migliori. La crescita dimostrata è notevole sia in termini di crescita di giocatori che in termini di gioco”. Il tecnico dell’Atalanta poi si sofferma sul flop delle italiane in Europa: “Bisogna cercare di crescere e di migliorarsi, il campo ha sempre ragione. È rimasta solo la Roma, vuol dire che il nostro calcio deve crescere. In queste situazioni bisogna sempre cercare di lavorare meglio, è una cosa generale”. Sull’eliminazione dalla Champions Gasperini è chiaro: “C’è un po’ di rammarico, ma dopo il risultato dell’andata tutto era un po’ più difficile. Ma ne usciamo con esperienza, questi tipi di confronti ti danno la dimensione su cosa puoi fare meglio e cosa puoi migliorare”.

