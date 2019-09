Atalanta, Gasperini verso il ‘suo’ Genoa: “Gara fondamentale in vista della Champions…”

Si prepara ad una settimana importante e ricca di emozioni. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, appena diventato cittadino onorario di Bergamo, è pronto alle gare di campionato e, soprattutto, Champions League.

Intervistato da Sky Sport, il mister nerazzurro ha parlato della sfida al Genoa, sua ex squadra, e dell’impegno in settimana contro la Dinamo Zagabria, primo match in assoluto dell’Atalanta in Champions League.

DA EX – “A Genova ho vissuto bei momenti, sono stato molto fortunato, anche se quello che è successo qui a Bergamo è unico”, ha detto Gasperini. “Il Genoa sembra di nuovo essere tornato a sorridere, hanno fatto un’ottima squadra e c’è voglia di riscattare gli ultimi anni. L’ambiente quando spinge è molto importante per loro, sarà un test fondamentale in vista della sfida di Zagabria, contro una squadra forte. Mi fa piacere trovare una squadra che ha ritrovato entusiasmo, ho ricordi belli”, ha concluso il mister.