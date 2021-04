Atalanta, Gasperini: “Vicenda Superlega mi ha sbarellato. Roma? Non è strettoia”

La Dea vuole continuare l'assalto alla qualificazione alla prossima Champions

La turbo Atalanta domani affronterà la Roma per cercare di consolidare la posizione in zona Champions League. Il mister Gasperini potrò contare sul ritorno di Romero dopo aver scontato un turno di squalifica. Il mister della Dea ha presentato la sfida in sala stampa: “La partita di Roma non è l’ultima strettoia: la classifica è molto corta, è ancora tutto in gioco, questa volata resterà una corsa ad eliminazione diretta, e nessuno finora ha ceduto, sarà punto a punto fino alla fine. Ma non sarà difficile solo contro la Roma, anche contro le altre: questo è un campionato pieno di trappole. Certo, per la Roma è più difficile rientrare in un discorso Champions, non per questo mi aspetto una squadra meno forte, anche perché stanno preparando una semifinale di Europa League”.

SUPERLEGA - Le parole di Gasperini sulla competizione calcistica finita nel nulla: "Sono un po’ sbarellato dalla vicenda Superlega. Oggi quel che resta è la grande ammirazione per quello che hanno detto Guardiola, Klopp, De Zerbi, per quanto fatto dai tifosi del Chelsea, del Liverpool. Bella la reazione della gente, bello che siano stati anche i tifosi a bloccare tutto e i tifosi non dimenticano in fretta. Ma non nascondo che nello spogliatoio se n’è parlato tanto e oggi posso dire: per fortuna che domani si gioca a Roma, per fortuna che c’è il calcio giocato. Lunedì sembrava non servisse più a niente giocare, ci siamo chiesti anche se si sarebbe giocato ancora. Ora ci sentiamo addosso ancora più forza per dimostrare di meritare quello che abbiamo. Le parole di Ceferin? Fino a due giorni fa non avevo mai sentito parlare tanto di meriti sportivi: si insisteva solo sull’importanza di raggiungere obiettivi perché è fondamentale l’aspetto economico. Mi posso augurare che, dopo tutto questo, possa succedere che performance come le nostre e di altri club come noi possano essere più frequenti. Tutto quello che abbiamo ottenuto, l’abbiamo ottenuto sul campo. E ne siamo orgogliosi”.