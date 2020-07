Atalanta, Gasperini: “Vinto meritatamente. Lite con Mihajlovic? Non ero io a meritarmi il rosso”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Bologna, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI GASPERINI

Queste le sue parole a SkySport: “Lite con Mihajlovic? Sorvoliamo e parliamo della partita. Penso solo che non ero io quello a dover essere espulso. Abbiamo vinto un match non facile. Il Bologna ha giocato molto bene nella prima parte del primo tempo e noi partiamo sempre a rilento. Per fortuna le partite durano 90 minuti e alla lunga sono uscite le nostre qualità e abbiamo vinto meritatamente. Muriel? Abbiamo la fortuna di avere una panchina di qualità, anche se non è lunga. Infortunati? Per Palomino dovrebbe trattarsi di crampi, mentre per Zapata e Djmsiti si tratta di contusioni piuttosto serie, ma i miei giocatori sono degli highlander”.