Atalanta, Gasperini: “Vittoria fondamentale”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la brillante vittoria in casa contro il Sassuolo: “È una vittoria importantissima, anche perché quando riparti dopo tanto tempo hai dubbi. Abbiamo fatto un’ottima gara. È una vittoria importante anche per la classifica. Io speravo di ritrovare le stesse situazioni con cui avevamo interrotto a Valencia. Non era facile perché il Sassuolo si è presentato molto agguerrito. Ha avuto ottime occasioni, ma sapevamo che contenendoli avremmo potuto segnare. Espulsione? Non ero molto contento del VAR, ma non ho detto nulla di grave. Bisogna però stare attenti alle decisioni del VAR. Durante uno stop del genere ci sono tante fasi da gestire in questa situazione. Eravamo tutti sconcertati, dopo Valencia pensavamo che la situazione potesse durare meno. Poi è esplosa, in particolare qui a Bergamo con tanti morti e contati.Ho lasciato i ragazzi liberi. Devo dire che i ragazzi sono rimasti sempre a Bergamo e questo è segno di forte attaccamento”.

Champions League

“Siamo molto combattuti. È una competizione che affrontiamo per la prima volta e ci dispiace farlo così. Quando arriveremo in fondo sarà comunque molto prestigioso. In questo momento siamo molto concentrati sul campionato, anche perché vorremmo giocarla il prossimo anno ancora. Speriamo che ci sia un po’ di pubblico, senza tifosi si perde spettacolo. Ma ora la nostra testa è solo al campionato, perché per partecipare nuovamente alla Champions dobbiamo finire tra le prime quattro. E’ questo il nostro obiettivo”.