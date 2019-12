Atalanta, Gasperini: “Vogliamo far durare a lungo tutto questo. Contento che in Europa…”

“Questa Atalanta vale tanto”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea che ormai è diventata una certezza in Italia come in Europa, a Sky Sport in occasione della sua premiazione con la cittadinanza onoraria della città di Sauce d’Oulx: “Il periodo che stiamo vivendo è fantastico, mi sveglio ogni mattina pensando che dobbiamo far durare a lungo tutto questo. Serve continuare a sognare, quando la storia si ripete per mesi e anni significa che valiamo qualcosa. Ricevo complimenti, ma voglio girarli ai giocatori: il nostro gioco in Europa sta funzionando, eppure dopo le prime tre gare di Champions erano sorti alcuni dubbi. Io non ne ho mai avuti di dubbi, la squadra è sempre stata in crescita”.

E ancora: “Arrivare agli ottavi mi ha dato molta fiducia nel gioco che voglio dare alla squadra, molti pensano che giochiamo a uomo, ma ai miei ragazzi non ho mai dato le figurine – ha proseguito Gasperini, tecnico del miracolo nerazzurro -. Siamo aggressivi, vogliamo recuperare subito palla: abbiamo alcune caratteristiche che le altre squadre non hanno. Umili e ambiziosi, vogliamo arrivare sempre più in alto, ma sarà sempre più difficile. Percassi? Felicissimo per quanto sta accadendo. Anche io lo sono grazie al fatto che mi ha permesso di giocare per due anni di fila praticamente con la stessa rosa. Le cessioni sono state minime, abbiamo grandi alternative e riusciamo a segnare tanto”.