Atalanta, Gasperini: “Voto alto al 2019, la cittadinanza onoraria una grande emozione”

Non solo il Papu Gomez, anche il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Bergamo Tv per parlare della strepitosa annata nerazzurra: “Globalmente è stato un anno fantastico, il voto è indubbiamente alto: nel girone di ritorno della scorsa stagione sentivamo il traguardo vicino e siamo andati oltre ogni immaginazione. C’è stata comunque qualche delusione, come la finale di Coppa Italia, ma in generale il voto è alto. Ringraziamo il pubblico, dò 9 e mezzo perché la perfezione non esiste. Tanti gli attestati di stima, i quali vanno condivisi con tutto l’ambiente, perché non sono frutti soltanto di una persona. La cittadinanza onoraria, specialmente, mi ha emozionato: legame è forte, è stata cosa più bella”.

E dal 2020 cosa si può aspettare? “Abbiamo possibilità di giocarcela con il Valencia, ma loro pensano la stessa cosa di noi – ha continuato il tecnico Gasperini -. Qualificarci è stato un gran traguardo, è manifestazione ben al di sopra di tutte le altre. In Coppa Italia sfideremo la Fiorentina, poi forse in trasferta con l’Inter; in campionato ci sono squadre in ritardo come Milan e Napoli, è torneo in cui serve essere bravi e approfittarne, non sempre ci siamo riusciti”.

Sul Parma e il mercato: “Arriva la sfida al Parma, sorpresa insieme a Cagliari e Verona. Sarà duro da battere, soprattutto perché in trasferta stanno facendo bene e c’è Kulusevski che è esploso in maniera esponenziale. Il mercato di gennaio è difficile, non ci sono giocatori di valore che si muovono, alcuni sono fermi da tempo. Non sono io a dover aspettarmi rinforzi, ogni sessione è per l’Atalanta un’opportunità per migliorarsi. Sto benissimo così com’è ora la rosa, abbiamo dimostrato che anche con rosa ridotta possiamo affrontare tante gare in sequenza”.