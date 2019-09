Atalanta, Gasperini: “Zapata in condizione stratosferica”

Dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Roma, l’Atalanta tornerà in campo domani sera alle 20.45 contro il Sassuolo. Una gara che è stata così presentata dal tecnico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

IMPEGNI RAVVICINATI – “Giocheremo l’ennesima partita in trasferta, finalmente poi potremo tornare a giocare nel nostro stadio. Speriamo di continuare così, come abbiamo fatto fino a questo momento. Adesso gli impegni sono tutti ravvicinati. Dobbiamo recuperare in fretta le energie della partita di Roma per fare ancora bene. La classifica è ancora corta, ma in ogni caso è positiva. Dobbiamo avere le giuste ambizioni”.

ROMA – “Abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra con entusiasmo, ma adesso bisogna cambiare subito pagina e pensare al Sassuolo. Non dobbiamo avere cali di concentrazione”.

FORMAZIONE – “Con impegni così ravvicinati è difficile presentare sempre la stessa formazione. Qualcosa cambieremo, come abbiamo fatto a Roma e come sarà con lo Shakhtar”.

SASSUOLO – “Loro sono un’ottima squadra che si è ulteriormente rinforzata. In avanti hanno molto potenziale, con Berardi che è il capocannoniere. Sono una squadra pericolosa, dovremo interpretare bene la gara”.

ZAPATA – “Duvan è in una condizione stratosferica, dobbiamo mantenerlo così perché è un giocatore determinante. Rispetto allo scorso anno ha una dimensione ancora superiore. Ha forza e qualità, è tra i top del nostro campionato”.

MURIEL – “Lo aspettiamo, vedremo come sta”.

KJAER – “Ha fatto una buona gara, c’era qualche dubbio sui novanta minuti ma ha fatto bene: il merito è tutto suo”.

CAMBI IN CORSA – “Muriel e Malinovski possono dare un cambiamento. A Ferrara l’ingresso di Luis è stato determinante. Davanti abbiamo diverse soluzioni e questo ti permette di modificare qualcosa”.

GRUPPO – “Se siamo partiti bene è merito del gruppo. Abbiamo perso solo Mancini e siamo ripartiti da dove avevamo terminato. Poi abbiamo inserito Muriel e Malinovski, dopo sono arrivati Kjaer e Arana. Abbiamo cambiato poco e questo può essere un vantaggio”.