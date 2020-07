Atalanta, giallo Ilicic: niente Champions League e inizio prossima stagione a rischio

Sembrava poter essere la sua stagione, anzi, fino a prima dello stop per l’emergenza pandemica lo era stata. Josip Ilicic, però, è sparito completamente dai radar dell’Atalanta e i motivi restano ignoti. Per lo sloveno, sicuramente, non ci sarà la Champions League, ma pare a rischio anche l’inizio della prossima annata di Serie A.

Atalanta: giallo Ilicic

Secondo quanto riporta l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, la stagione di Josip Ilicic è finita. Non si conoscono le cause ed è per questo che attorno all’ambiente atalantino regna il giallo. Niente Champions League e niente finale di stagione per lo sloveno che ha subito le più gravi conseguenze dello stop per la pandemia di Covid-19. Le sedute di allenamento personalizzate non sono bastate a farlo tornare in forma in tre mesi ed ecco perché Gasperini non lo ha più convocato. Ma la cosa ancora più strana è che il giocatore non è mai andato neppure in tribuna per seguire la squadra. Dall’entourage del giocatore filtra solo silenzio, nessuna notizia di trattative o simili quindi il problema deve essere di natura personale. In attesa di novità, l’unica certezza è che Ilicic non prenderà più parte alle partite della Dea per la stagione 2019-20 ma addirittura potrebbe aver messo a serio rischio anche l’inizio della prossima annata…

