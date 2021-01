Atalanta, giallo Romero: prima positivo poi negativo a 3 test. “Sto bene. Aspetto autorizzazione per poter tornare ad allenarmi”

Giallo in casa Atalanta dove il difensore Romero è risultato positivo al coronavirus ad un primo tampone, ma negativo ai successivi tre test effettuati. Nelle scorse ore il comunicato ufficiale della Dea che dava notizia di quanto stava succedendo al tesserato. Sui social, poi, anche le parole del giocatore che, a quanto pare, vuole subito tornare con i compagni ad allenarsi e giocare.

Romero positivo e poi negativo: “Aspetto autorizzazione per allenarmi”

Il difensore dell’Atalanta attraverso una stories pubblicata su Instagram nella notte ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni: “Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e in questo momento mi trovo in isolamento domiciliare”, ha scritto Romero. “Ieri il mio tampone è risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altre tre test che sono risultati negativi. Non posso far altro che rimanere a casa e aspettare che mi diano l’autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni”.

Da capire come si evolverà la situazione con il difensore che, a questo punto, potrebbe essere stato un falso positivo e dunque destinato a riaggregarsi ai compagni per le prossime sfide di campionato.