Atalanta, gol d’autore di De Roon: “Devo parlare più spesso con Van Basten…”

Vola l’Atalanta che con sei reti annienta il Brescia nel derby valido per la 33^ giornata di Serie A. Tris di Pasalic, col di Malinovskyi e perla di Marten De Roon. Proprio il centrocampista olandese è stato autore di una rete favolosa di esterno destro. Quale modo migliore di festeggiarla se non con uno dei suoi soliti posto social?

De Roon: doppio post social per festeggiare

Protagonista in campo e sui social, come spesso gli accade, De Roon ha scherzato con ben due posto pubblicati su Twitter. Il primo, fa riferimento al gol col destro che si è infilato nell’angolo alla sinistra di Andrenacci dove lo stesso olandese ha scherzato ringraziando per la giocata… Marco van Basten: “Dovrò parlare più spesso con van Basten prima della partita”, ha detto il giocatore facendo evidentemente riferimento ad una intervista condivisa con l’ex bomber.

Ma non solo. Lo stesso De Roon ha avuto ancora da ironizzare con un altro tweet: “Atalanta seconda, ho segnato e sono venuto bene in foto: tutte le mie possibilità di vincere alla lotteria sono finite”. Insomma, il clima è decisamente ottimo in casa Atalanta e con un Marten De Roon così…

