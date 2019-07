Atalanta, Gollini: “Creata grande aspettativa. Tutti ci guardano e molti vogliono vederci cadere…”

La stagione dell’Atalanta è incominciata, come anche le amichevoli di preparazione in vista del prossimo campionato e della prossima Champions League. La Dea è carica in vista degli impegni che la attendono. Con una giusta dose di attenzione ed emozione, i nerazzurri sono carichi per affrontare al massimo anche questa nuova annata.

Pierluigi Gollini, portiere atalantino, ha parlato ai canali ufficiali del club sottilineando le grandi aspettative da parte di tutti, squadra compresa, ma anche i tanti rivali che, forse, non vedono l’ora di vedere l’Atalanta fallire.

FORZA – “Stiamo lavorando molto bene. Ci spiace per la sconfitta contro lo Swansea, ma loro sono più avanti con la preparazione”, ha detto Gollini in merito all’ultima amichevole disputata. “Noi ci siamo. Abbiamo giocato bene e abbiamo dato ottimi segnali. Sta andando tutto molto bene. La nostra forza, il nostro segreto, è il gruppo. Chi viene qua sa che arriva in una squadra che è una famiglia. Tra di noi stiamo molto bene. La solidità del gruppo e la coesione con staff e società non è più una novità ma una certezza”.

NEMICI – “Cosa ci aspettiamo per questa stagione? Tanto. Abbiamo creato tanta aspettativa con i risultati delle ultime stagioni. Sappiamo che ogni anno abbiamo sempre gli occhi puntati addosso e sempre più persone che ci vogliono vedere cadere. Sappiamo che sarà una stagione importante ma anche molto difficile. Abbiamo un’arma in più che sarà il nostro stadio e non vediamo l’ora di giocarci. Saremo pronti”, ha concluso Gollini.