Atalanta, Gollini esalta Muriel: “Un campione. Contro la Spal dimostrato carattere…”

Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha commentato il successo dei suoi in rimonta contro la Spal nella prima gara di Serie A. Dopo essere passati in svantaggio, prima Gosens, poi una doppietta di Muriel, entrato dalla panchina, hanno reso vano anche il gol dell’ex di Petagna, fissando il punteggio in favore della Dea per 3-2.

Come riporta il sito ufficiale della società bergamasca, l’estremo difensore ha detto la sua sulla gara: “Purtroppo ogni tanto facciamo queste partite qua, ma la cosa positiva è che mostriamo grande carattere e riusciamo a recuperarle. I gol che abbiamo subito non sono da sottovalutare ma sono sicuro che ci lavoreremo. Siamo partiti in difficoltà, la squadra ha giocato bene nei primi 20 minuti, abbiamo fatto fatica a prendere le misure, poi dopo col passare della partita abbiamo iniziato a ingranare e fare una grande rimonta che dà morale”.

CAMPIONE – E sull’uomo della svolta, il neo acquisto Luis Muriel, Gollini ha detto: “Ha delle qualità da campione. Lavora molto bene, sappiamo che è un giocatore che ci può dare una grande mano”. Un aiuto che servirà anche in Champions League di cui giovedì ci saranno i sorteggi dei gironi: “Non ci penso troppo, ci pensano già tutti. Sono tranquillo e curioso di vedere con chi saremo sorteggiati”.