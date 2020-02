Atalanta, Gollini: “Firenze? Clima caldo, ma andremo là per vincere”

Dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Genoa, l’Atalanta è attesa dalla trasferta sul campo della Fiorentina. In vista della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il portiere nerazzurro Pierluigi Gollini.

AMBIENTE – “Sappiamo che ci sarà un clima caldo, ma sappiamo anche che la partita si gioca sul campo: è così che abbiamo raggiunto i nostri successi. Andremo a Firenze per vincere, in modo da restare attaccati al quarto posto. Stop inattesi? Le gambe non girano sempre allo stesso modo e a volte gli avversari riescono a fare una grande partita. Se riuscissimo sempre a vincere saremmo in testa alla classifica, è normale avere qualche giornata storta. Ciò che non deve mai mancare, però, è l’atteggiamento”.

