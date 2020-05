Atalanta, Gollini: “Ripresa Serie A? Dipende, ma sarebbe altro campionato…”

Tanti i dubbi sulla ripartenza della Serie A dopo l’emergenza coronavirus. Mancano ancora date certe e ogni giorni si valuta la situazione del contagio pandemico da Covid-19. Tra i calciatori c’è voglia di tornare a correre in campo ma solo in condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori e le persone.

A parlare di questo nel corso di una diretta Instagram in compagnia del noto youtuber Er Faina, è stato il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini: “Giusto riprendere? Dipende. Ci sono talmente tante cose delle quali non siamo nemmeno al corrente. Penso sia difficile fare un’analisi. Se il calcio può dare da mangiare alle persone e ripartire ok, ma ci sono anche persone che rischiano la salute e la vita, come le persone anziane. A tutti noi non piace giocare a porte chiuse, ma ci sono tanti altri fattori da considerare. Spero che venga presa una scelta per il bene delle persone. Sicuramente c’è voglia di tornare a giocare. Ma per me sarà un altro campionato, sarà difficile ripartire. La condizione fisica farà la differenza”, ha concluso Gollini.

MONDO DEA – “Cosa significa essere all’Atalanta? Io l’ho sempre detto: qui un mix di fattori. Ci sono persone davvero fantastiche, la famiglia Percassi ha dimostrato il suo valore. Sono stati dei signori per quello che hanno fatto nei nostri confronti e nei confronti della città di Bergamo. È bello perché è una grande famiglia, è un piccolo grande club. Abbiamo un centro sportivo bellissimo in cui c’è tutto. Poi c’è il merito dei giocatori e del mister, lui pretende sempre di più”. E proprio sul tecnico: “Gasperini? Fondamentale per il gioco e per il gruppo. Il nostro è un gruppo speciale, ha colto in pieno una filosofia di gioco. A volte non basta avere delle grandi idee, bisogna anche applicarle”.