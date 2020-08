Atalanta, Gollini starà fuori due mesi: “Sarò un tifoso in più”

Bruttissime notizie per l’Atalanta. Il club nerazzurro in occasione del match contro il PSG dovrà fare a meno di Pierluigi Gollini. Il portiere della Dea si è lesionato il crociato durante l’ultima partita di campionato e l’infortunio lo terrà fuori per circa due mesi.

GOLLINI OUT DUE MESI

Dopo l’esito degli esami, il portiere nerazzurro ha voluto scrivere ai tifosi: “Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’e’ una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’e’ una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Staro’ fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo stop e’ obbligatorio. Mi dispiace. Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia Atalanta. Triste ma positivo. Triste e al vostro fianco. Saro’ un tifoso un piu’. Forza ragazzi!”