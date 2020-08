Atalanta, Gomez ammette: “Mi manca Ilicic, è un grande amico”

Atalanta-Inter è un match delicato, che potrebbe assegnare il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. In queste ore continua a far rumore la situazione di Josip Ilicic, che non è ancora tornato in campo dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus. Si rincorrono le voci di problemi personali dell’attaccante sloveno, tornato in patria per provare a recuperare.

AMICO

Alejandro “Papu” Gomez ha voluto esprimere le sue impressioni su questa particolare situazione. L’attaccante dell’Atalanta ha raccontato il suo rapporto con il compagno di squadra ai microfoni di DAZN, prima del match contro l’Inter: “Ci manca tantissimo, come persona soprattutto, nello spogliatoio è uno dei più grandi, dei più esperti. A me soprattutto, è un grande amico”.