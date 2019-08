Atalanta, Gomez ammette: “Un po’ di ansia per l’inizio di stagione. Spal? Sarà una battaglia…”

Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli hanno aperto le danze per la stagione 2019-2020 di Serie A. Questa sera tutte le altre in attesa del posticipo del lunedì tra Inter e Lecce. Sarà l’ora anche dell’Atalanta, magnifica sopresa della passata stagione.

A parlare al sito ufficiale nelle scorse ore, è stato il capitano Alejandro Papu Gomez pronto alla sua sesta stagione con la maglia nerazzurra: “C’è un po’ d’ansia in attesa che comincino le competizioni vere. Un altro anno qui? È un traguardo incredibile, punto a raggiungere le 300 partite in serie A. Sappiamo tutti che sarà un’annata difficile e piena di impegni importanti come la Champions, ma io sono uno che pensa al presente e alla domenica successiva”.

GRUPPO E SPAL – “Il nostro segreto? Un gruppo che lavora sul campo e fuori è pronto a divertirsi e scherzare. L’aspetto mentale è fondamentale: che si vinca o si perda, dopo la singola partita bisogna essere capaci di voltare pagina”. E sulla sfida alla Spal che vedrà l’Atalanta affrontare anche diversi ex tra cui Petagna: “Sarà una battaglia come è sempre stata e come è giusto che sia, oltretutto contro una squadra solida e dotata in cui militano alcuni nostri ex compagni”, ha concluso Gomez.