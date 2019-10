Atalanta, Gomez: “Arrabbiato per il risultato, ma orgoglioso della squadra…”

Sentimenti diversi in casa Atalanta dopo il match pareggiato contro la Lazio. Dallo 0-3 al 3-3 con annesse polemiche tra gli allenatori per alcune decisioni arbitrarli non chiare. Anche i giocatori hanno avuto modo di parlare dei fatti sul campo subito dopo la gara.

Più riflessivo, invece, il capitano nerazzurro Alejandro Papu Gomez che ha atteso qualche ora per poi dire la sua su Instagram. Attraverso il proprio profilo ufficiale social, il 10 atalantino ha commentato il risultato contro la Lazio con un mix di emozioni contrastanti.

MESSAGGIO – “Partita spettacolare all’Olimpico! Due squadre che volevano vincere … sì certo che sono arrabbiato per il risultato finale ma sono anche positivo e orgoglioso della mia squadra, anche oggi ci portiamo a casa qualcosa da migliorare e imparare”, ha detto Gomez.