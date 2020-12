L’Atalanta non farà affidamento sul Papu Gomez ancora non convocato dal tecnico Gasperini per il match di campionato del turno infrasettimanale. L’argentino dopo la Roma, salterà anche il Bologna segno che la rottura con tecnico e società non si è ancora ricomposta anzi tutt’altro sembra ormai deciso che il numero 10 della Dea lascerà Bergamo durante il mercato di riparazione di gennaio.