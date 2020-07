Atalanta, Gomez non molla: “Ho esultato al gol di Fofana. E lo scudetto…”

L’Atalanta fa visita al Milan in un match davvero delicato per entrambe le formazioni. I rossoneri inseguono il quinto posto per accedere alla fase a gironi dell’Europa League, ma i nerazzurri non vogliono lasciare punti per strada nella difficilissima rincorsa alla Juventus.

SOGNO

Proprio la rimonta ai campioni d’Italia in carica occupa i pensieri di Alejandro Gomez. Il Papu non si rassegna e rilancia la sfida alla Vecchia Signora, come racconta ai microfoni di Sky Sport: “Ho urlato più al gol di Fofana alla Juve che a uno mio. Vediamo cosa succede, difficilmente la Juventus lascia per strada punti, noi puntiamo al secondo posto ma cerchiamo di fare il massimo”.