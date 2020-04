Atalanta, Gomez: “Non so tirare i rigori, Muriel invece è un fenomeno. Petagna? Tante critiche ingiuste…”

Mentre il campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane in attesa di capire se potrà o meno essere portato a termine, il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez è intervenuto in una diretta Instagram di Perform, Sport Medical Center inaugurato dall’argentino insieme alla moglie.

ATTACCANTI – “Chi fa gol finisce sui giornali ed è importante al fantacalcio, ma oggi nessuno vede quello che fai: nessuno vede se fai 9 passaggi giusti su 10. Con questo criterio vengono anche fatte le pagelle, è molto grave. Tante cose non vengono viste: mi ricordo che Petagna veniva criticato, eppure faceva un gioco di squadra pazzesco: mi lasciava sempre l’uno contro uno”.

RIGORI – “Ne ho sbagliati quattro di fila, non mi sembrava giusto continuare a calciarli. Non è che siccome sono il numero 10 e sono il Papu devo fare del male alla squadra. Non sono bravo, devo allenarmi. Muriel invece è un fenomeno, sa spiazzare il portiere”.

ATALANTA, GOMEZ: “CON GASP ALLENAMENTI INFERNALI…”