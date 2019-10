Atalanta, Gomez: “Vogliamo restare in alto”

Netta vittoria dell’Atalanta contro il Lecce nella settima giornata di Serie A. I nerazzurri si sono imposti nella loro prima uscita nel nuovo Gewiss Stadium per 3-1, con la seconda rete messa a segno dal Papu Gomez. Queste le parole dell’argentino al termine del match a DAZN.

MOTIVAZIONI – “Abbiamo motivazioni forti, vogliamo restare in alto, il campionato per noi è molto importante. Il gol? Oggi mi sentivo molto bene e in forma. La squadra ha meccanismi consolidati da anni, questo mi permette di giocare più libero. E’ stato importante mantenere la base dello scorso anno. Nel nuovo ruolo mi trovo molto bene, anche se richiede un grande dispendio di energie”.