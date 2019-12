Atalanta, Gosens: “Abbiamo fatto la differenza sulla fascia sinistra”

L’Atalanta trionfa nettamente sul Milan. Il centrocampista nerazzurro Robin Gosens commenta la prova della sua squadra a DAZN: “Secondo me, a sinistra abbiamo iniziato bene, trovando la libertà per giocare. E l’abbiamo sfruttata bene con il gol del Papu. Il mister chiede di essere sempre in avanti per essere l’uomo in più e per creare per gli attaccanti. Vuole che chiudiamo l’azione. Questa libertà è molto importante per noi. E’ difficile difendere e può essere l’arma in più”.