Atalanta, Gosens avverte il Real: “Siamo fiduciosi. All’andata decisivo il rosso”

L’Atalanta non sbaglia contro la Sampdoria. Il 2-0 rilancia i nerazzurri nella corsa alla Champions. Robin Gosens analizza il match ai microfoni di Dazn: “Nei primi 20 minuti abbiamo fatto alcuni errori individuali e abbiamo complicato un po’ la partita, per fortuna non abbiamo preso gol. Abbiamo sofferto un po’ ma poi abbiamo rialzato il ritmo e abbiamo giocato molto meglio. Nel secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo meritato questa vittoria. All’inizio non abbiamo trovato il ritmo giusto ma anche loro hanno fatto un buon pressing e non siamo mai riusciti ad uscire. Per quello abbiamo sbagliato molto. Anche l’anno scorso avevo la libertà di chiudere, il mister chiede anche questo e sono contento di poter aiutare la squadra. Il primo obiettivo è sempre che il mio avversario non faccia gol, poi provo anche a dare una mano in attacco”.

CHAMPIONS

Non manca una considerazione sulla sfida in Champions League contro il Real Madrid. Gosens ostenta fiducia: “Noi ci crediamo, anche se non è un risultato buono. Comunque credo che possiamo andare a Madrid con tanta fiducia, la partita è stata rovinata dal cartellino rosso. Vogliamo andare là per dare un segnale che anche noi siamo forti”.