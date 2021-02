Atalanta, Gosens: “Brutti segnali contro il Torino. In Coppa Italia non siamo favoriti”

L’Atalanta si rammarica per il pari contro il Torino. I nerazzurri, in vantaggio di tre reti, si sono fatti riprendere nel finale. Inoltre il 3-3 blocca la rimonta dei bergamaschi nella loro rincorsa alla zona Champions, non approfittando della sconfitta della Roma contro la Juventus. Mercoledì andrà in scena la semifinale di ritorno contro il Napoli in Coppa Italia: una ghiotta occasione per rifarsi.

DELUSIONE

Il terzino Robin Gosens non usa mezzi termini per descrivere la delusione per il momento attuale della Dea. Queste le sue parole a Sky Sport: “La partita era quasi vinta e questo è un brutto segnale, non puoi permetterti di buttare via una partita così se vuoi andare in Champions. In Coppa Italia non siamo favoriti, non possiamo dirlo. La strada più corta per vincere qualcosa è quella di questo trofeo, siamo a un passo dalla finale e un giocatore gioca sempre per vincere i trofei. La Champions è più difficile, il campionato è molto lungo. Per questo dobbiamo crederci”.