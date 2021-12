Atalanta, Gosens conferma il nuovo stop: “Ho lavorato duro ma devo fermarmi”

Il tedesco si è fatto male di nuovo avendo una ricaduta del precedente infortunio

Brutte notizie per l' Atalanta nonostante l'ottimo momento in campionato. La squadra di Gasperini, vicinissima alla vetta della classifica, dovrà ancora rinunciare all'esterno sinistro Robin Gosens che non tornerà in campo probabilmente prima di gennaio a causa del riacutizzarsi del problema al bicipite femorale che lo tiene fuori dalla sfida di Champions League contro lo Young Boys del 29 settembre scorso.

Dopo le indiscrezioni delle scorse giornate, è arrivata anche la conferma del diretto interessato che sui social, precisamente con un post su Instagram, ha spiegato cosa gli è accaduto: "Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema in allenamento che mi costringerà a stare fermo di nuovo. Ho lavorato duro per rientrare al più presto ma purtroppo questo succede. Mi spiace per la squadra e per i tifosi, darò tutto per tornare al più presto e fare quello che amo di più", ha scritto Gosens.