Atalanta, Gosens in stato di grazia: “Ogni pallone che tocco va in rete”

L’Atalanta si impone sul Napoli. I nerazzurri blindano il quarto posto grazie anche al gol di Robin Gosens. L’esterno ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN: “Sono assolutamente contento. Quest’anno tutti i palloni che tocco in area vanno dentro. La vittoria di oggi conta tantissimo. Sono contento di aver dato il mio contributo. Abbiamo detto che vogliamo pensare partita dopo partita. Ne abbiamo vinte sette di fila, dopo aver lavorato bene nel periodo di lockdown. Vogliamo regalare un sorriso alla nostra gente. Finalmente una partita senza subire gol. Anche contro il Sassuolo avevamo subito gol. Oggi abbiamo giocato bene anche in difesa. Loro hanno tirato spesso da fuori area, ma vuol dire che in area abbiamo lavorato bene”.