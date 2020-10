Atalanta, Gosens: “Scudetto? Se segno 10 gol si può ma l’Inter è la favorita”

Mister Gasperini ha ritrovato tutti i nazionali e sabato contro il Napoli proverà a spingere l’Atalanta oltre i propri limiti. L’esterno Robin Gosens, tornato a disposizione di Gasperini dopo aver risposto alla convocazione della Germania ha parlato a Sky. Queste le sue dichiarazioni a iniziare dalla sfida con i partenopei: “Sicuramente è una partita molto importante per la classifica. Forse in questo momento parlare di partita scudetto è esagerato, ma è una partita da vincere. Stiamo però molto bene fisicamente e sappiamo cosa dobbiamo fare”.

“Sicuramente sì, giochiamo insieme da quasi quattro anni e abbiamo cambiato poco. Ci siamo rinforzati e abbiamo tenuto la base, in modo da partire subito forte e si vede in campo che ognuno di noi sa cosa dobbiamo fare. Io so cosa posso aspettarmi dai miei compagni e loro sanno cosa possono aspettarsi da me”.

Dopo Napoli ci sarà la Champions. Quest’anno partite da una posizione di vantaggio, perché sapete come funziona. Anche gli altri ora però vi conoscono tutti. Come te la aspetti?

“Ricordo la prima partita dell’anno scorso a Zagabria, è una sconfitta dalla quale abbiamo imparato così come da quella contro il Psg. Secondo me siamo più preparati e forti mentalmente. Gli altri ci aspetteranno senza magari chiedersi chi siamo. Abbiamo fatto vedere il nostro valore e siamo molto contenti di iniziare questa competizione”.

Sei stato molto corteggiato sul mercato in estate. Sei stato sul punto di andare via o non c’è mai stata questa possibilità?

“Avevo sempre detto che sarei andato via solo se avessi trovato uno step giusto per me. Ora sono arrivato in nazionale e so che per andare all’Europeo devo giocare con continuità. Sono contento di restare a Bergamo, credo molto nel progetto che c’è qui e spero di partecipare all’Europeo con la Germania”.

Qual è la tua griglia per lo scudetto?

“Scudetto è una parola grandissima, noi giochiamo partita dopo partita. La favorita per me quest’anno è l’Inter, hanno la rosa più forte e più larga”.

Credi sia più facile che Gosens segni più di 10 gol o che l’Atalanta vinca il campionato?

“Possiamo farle entrambe. Se segno 10 gol credo che vinciamo lo scudetto”.