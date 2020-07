Atalanta, Gosens sfida l’Inter: “Vogliamo il secondo posto. L’ultima giornata sarà uno spettacolo”

Un altro successo, questa volta in rimonta. L’Atalanta non si ferma e mette k.o. anche il Parma. Tre punti d’oro nella corsa al secondo posto che si deciderà nello scontro diretto di sabato contro l’Inter. Robin Gosens, esterno della Dea, ha parlato ai canali ufficiali del club proprio della super sfida contro la squadra allenata da Conte che è in programma sabato sera.

Gosens: “Vogliamo il secondo posto. Contro l’Inter uno spettacolo”

“Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante per la classifica”, ha esordito Gosens. “Vogliamo il secondo posto e volevamo vincere a tutti i costi. Mi dispiace per me, perché ho avuto una buona occasione alla fine ma ero davvero stanco e mi è uscito un tiro brutto. Il Parma ha giocato bene e noi abbiamo sofferto nel primo tempo. Poi abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo fatto due gol. La vittoria conta davvero tantissimo”. E in ottica secondo posto, ecco il guanto di sfida all’Inter: “Abbiamo una bellissima partita all’ultima giornata. Secondo me è bello avere qualcosa per cui giocare. Per questo sarà uno spettacolo contro l’Inter”. “I gol di Malinovskiy e Gomez? Due tiri magnifici. Siamo contenti di avere giocatori come loro e che abbiano fatto questi gol”.

L’EX DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL