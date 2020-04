Atalanta, Gosens: “Vogliamo tornare in campo, la nostra Champions non può finire così…”

Ancora incerto il destino del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra coloro che vorrebbero tornare in campo anche l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens. Queste le sue parole a Sky Sport.

RIPRESA – “Voglio tornare a giocare, anche in piena estate. Voglio onorare le competizioni, soprattutto la Champions League: è un’avventura da concludere con il nostro pubblico. Giocare fino ad agosto sarebbe qualcosa di insolito, ma per me non ci sarebbe alcun problema. Non finire la Champions sarebbe davvero un peccato visto ciò che siamo riusciti a fare fin qui. Adesso stiamo passando dei momenti difficili che forse, a emergenza finita, ci faranno apprezzare maggiormente le piccole cose”.

