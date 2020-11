L’Atalanta è tornata in campo dopo il ko contro il Liverpool, la squadra di Gasperini si è allenata dopo un giorno di riposo. La compagine nerazzurra ha iniziato a preparare il match di domenica contro l’Inter: ancora assenti De Roon e Gosens, i due molto probabilmente non saranno arruolabili per il big match del Gewiss Stadium. Entrambi rientreranno dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali.