Atalanta, Hateboer ammette: “Abbiamo ripensato alla gara dell’anno scorso”

L’Atalanta passa sul campo della Lazio con un convincente 4-1. I bergamaschi volano a punteggio pieno in classifica con due vittorie consecutive e otto gol segnati. Tra le tante reti segnate c’è anche quella di Hans Hateboer.

LE PAROLE DI HATEBOER

Il terzino commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Siamo venuti qui per vincere la partita. Abbiamo giocato un bel primo tempo. Direi che è un bell’inizio. Abbiamo parlato della gara dell’anno scorso. Sapevamo che quando loro fanno un gol ne possono segnare altri. Quando abbiamo subito il gol, ci siamo rifatti subito per chiudere la gara. Il gruppo è lo stesso della Champions. E’ troppo presto per parlare di scudetto”.