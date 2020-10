Atalanta, i “tocchi” di classe di Gomez e Muriel non solo sul campo: il simpatico siparietto social

L’Atalanta vola in classifica. Primo posto a punteggio pieno grazie a tre successi in altrettante partite. Miglior attacco del campionato e spettacolo garantito ad ogni uscita. E se sul campo i protagonisti si esaltano con magie e reti spettacoli, sui social i calciatori non sono da meno. Questa volta è stato il turno di Luis Muriel e Papu Gomez che si sono divertiti in un botta e risposta diventato virale.

Atalanta: siparietto Gomez-Muriel su Instagram

Il tutto inizia, manco a dirlo, da capitan Gomez, trascinatore in campo e non solo. Uno scatto divertente del momento dei festeggiamenti dopo il suo gol, mostra come il compagno Muriel, anche lui in rete contro il Cagliari, abbia avuto un bel “tocco” sul fondoschiena del numero 10. Il Papu, scherzando, ha scritto nel suo posto Instagram: “Cosa stai cercando signore?”, domandano al compagno colombiano il perché di quella mano ‘galeotta’.

Muriel, dal canto suo, ha risposto per le rime: “Questo asino non andava a scuola”. Un commento che ha scatenato le risate di tutti, con molti compagni che hanno apprezzato la risposta con like e ulteriori reazioni. Tocchi di classe in campo e non solo per la Dea che continua a stupire…