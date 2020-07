Atalanta, il messaggio di Luis Muriel dopo il ricovero in ospedale

Sono state ore di paura quelle vissute in casa Atalanta. Il colombiano Luis Muriel infatti è rimasto coinvolto in un incidente casalingo e all’inizio le sue condizioni destavano qualche preoccupazione. Il colombiano ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa, ma dopo ore di apprensione lo stesso giocatore ha voluto tranquillizzare tutti.

MURIEL: “STO BENE, GRAZIE A TUTTI”

Tramite un post su Instagram il colombiano ha mandato un messaggio di ringraziamento a tutti coloro i quali hanno fatto sentire il loro affetto: “Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta, e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore.

LM9″.