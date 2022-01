Atalanta, il messaggio per Gasp: “Con lui riscritto la storia. Tanti auguri mister!”

Il tecnico nerazzurro oggi festeggia il suo 64.mo compleanno

In occasione del compleanno del tecnico Gian Piero Gasperini, l'Atalanta lo ha celebrato con una nota ufficiale. "Il 26 gennaio è un giorno speciale in casa Atalanta: festeggia infatti oggi il suo 64.mo compleanno il nostro allenatore, Gian Piero Gasperini! - si legge -. Da quando è arrivato a Bergamo nell'estate del 2016, sono stati raggiunti traguardi fantastici che hanno riscritto la storia del Club e regalato emozioni indelebili. Tanti auguri mister!". Gasperini, classe 1958, nativo di Grugliasco, ha totalizzato 267 partite da guida dei nerazzurri, con 140 vittorie, 69 pareggi e 58 sconfitte, giungendo ai sedicesimi e poi ai playoff di Europa League per ottenere in seguito quarti e ottavi di finale di Champions più due finali di Coppa Italia nel 2019 e 2021.