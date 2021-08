Atalanta, il punto sul mercato

Molti dubbi per la dirigenza in uscita e alcuni profili seguiti in entrata

L'Atalanta sa bene che la sua nuova avventura in Champions League, bella e gratificante ma soprattutto remunerativa, si porta dietro sudore e fatiche mentali che possono risultare letali per il percorso in campionato se non ci si attrezza adeguatamente. La famiglia Percassi insieme al management sportivo sta facendo una valutazione di chi resta e chi ancora potrebbe arrivare. Oggi la Gazzetta dello Sport dà per confermati al 100% solo Muriel e Malinovskyi. L’altro inamovibile sarebbe Zapata, da sempre giocatore chiave per Gasperini. Su di lui l’Atalanta ha pretese alte e difficilmente negoziabili, con una richiesta non inferiore ai 40-45 milioni. Nella lista di Sartori non si sa bene se farà parte Ilicic che già dalla fine della scorsa stagione aveva manifestato chiaramente il desiderio di andarsene, in particolare quando i contatti ravvicinati con il Milan sembravano preludere ad un'offerta del club rossonero. Nel mirino dell'Atalanta c'è Jeremie Boga del Sassuolo e Nanitamo Jonathan Ikoné, francese, 23 anni, jolly offensivo del Lilla e della nazionale Under 21 francese. Gasperini cerca un attaccante esterno, forte nell’uno contro uno, che vada sempre a giocare vicino alla porta e ce l’abbia in testa.